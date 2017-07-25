На Вінниччині за підроблення документів посадовці відповідатимуть по закону

На Вінниччині за підроблення документів посадовці відповідатимуть по закону

04:00 25.07.2017
На Вінниччині за підроблення документів посадовці відповідатимуть по закону

Немирівською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366 КК України за фактом підроблення документів посадовими особами управління соціального захисту Тульчинської районної державної адміністрації.
Установлено, що четверо громадян України перебували на обліку в управлінні соціального захисту населення Тульчинської РДА в статусі внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та отримували соціальну допомогу, попри те, що фактично знаходились на непідконтрольній Україні території.

На підтвердження факту перебування зазначених громадян посадовими особами управління соціального захисту населення Тульчинської РДА винесено фіктивні акти обстеження на підставі яких, більше року "переселенці" отримали близько 20 тисяч гривень соціальної допомоги з державного бюджету України.

На даний час триває досудове розслідування з метою встановлення усіх об’єктивних обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області

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