У Вінниці СБУ затримала адвоката за хабарництво

У Вінниці співробітники Служби безпеки України за процесуального керівництва прокуратури області затримали адвоката під час одержання неправомірної вигоди.

Юрист вимагав дві тисячі доларів за сприяння у знятті арешту з майна.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

