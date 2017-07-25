У Вінниці СБУ затримала адвоката за хабарництво

У Вінниці СБУ затримала адвоката за хабарництво

03:00 25.07.2017
У Вінниці СБУ затримала адвоката за хабарництво

У Вінниці співробітники Служби безпеки України за процесуального керівництва прокуратури області затримали адвоката під час одержання неправомірної вигоди.

Юрист вимагав дві тисячі доларів за сприяння у знятті арешту з майна.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

У Вінниці співробітники Служби безпеки України за процесуального керівництва прокуратури області затримали адвоката під час одержання неправомірної вигоди.

Юрист вимагав дві тисячі доларів за сприяння у знятті арешту з майна.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3713#.IS6oaJ2p.dpbs

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