У Вінниці СБУ затримала адвоката за хабарництво
У Вінниці СБУ затримала адвоката за хабарництво
У Вінниці співробітники Служби безпеки України за процесуального керівництва прокуратури області затримали адвоката під час одержання неправомірної вигоди.
Юрист вимагав дві тисячі доларів за сприяння у знятті арешту з майна.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
У Вінниці співробітники Служби безпеки України за процесуального керівництва прокуратури області затримали адвоката під час одержання неправомірної вигоди.
Юрист вимагав дві тисячі доларів за сприяння у знятті арешту з майна.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3713#.IS6oaJ2p.dpbs