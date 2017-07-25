У Тернополі необачну молоду жінку цинічно пограбували нові знайомі

Близько першої години ночі 30-річна тернополянка в черзі до цілодобової крамниці, що по вулиці Князя Острозького, посварилася з чоловіком. Останній взяв таксі й подався додому, а шукачка пригод, маючи настрій потусити, пристала до компанії невідомих парубків.

Разом з молодими людьми тернополянка близько третьої години ночі опинилася на масиві Дружба. Тут теж зайшла до цілодобового магазину, купила для новоспечених «друзів» те, що вони попросили, і близько четвертої години ранку таки згадала, що їй потрібно додому. Але один з компанії, помітивши в гаманці новоспеченої знайомої чималу суму грошей, вирішив її не відпускати. Конфлікт закінчився пограбуванням.

- У проміжок часу з 3.30 до 3.45 до Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від двох випадкових свідків злочину. Люди заявляли про те, що по вулиці Кривоноса в жінки викрадено особисті речі, і зловмисник намагається втекти, - розповіла слідчий міського відділу поліції Ольга Романів. - Затримали лиходія – 21-річного жителя обласного центру співробітники патрульної поліції. Неподалік було виявлено сумочку потерпілої, з якої нападник вийняв гроші в сумі три з половиною тисячі гривень та мобільний телефон. Як засвідчила експертиза, зловмисник був у стані алкогольного сп’яніння.

Підозрюваного, якого в порядку статті 208 КПК було затримано, звинувачено в порушенні частини 2 статті 186 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області