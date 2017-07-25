Групу сталкерів з Латвії затримала поліція у зоні ЧАЕС

Групу сталкерів з Латвії затримала поліція у зоні ЧАЕС

05:00 25.07.2017
Групу сталкерів з Латвії затримала поліція у зоні ЧАЕС

Незаконних туристів з Латвії виявили поліцейські зони ЧАЕС спільно з прикордонниками та бійцями воєнізованої охорони «Чорнобильський Спецкомбінат» у місті Прип’ять.

Двоє жителів Латвії 1997 та 1998 року народження проникли на територію зони відчуження поза контрольно-перепускними пунктами з метою екстремального туризму.

У відношенні правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Туристам-іноземцям загрожує штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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