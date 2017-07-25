У Дніпрі нелюда засуджено за грабіж та зґвалтування у неприродній спосіб

Вироком Жовтневого районного суду міста Дніпра 50-річного громадянина визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.153, ч.2 ст.15 ч.2 ст.153 та ч.1,2 ст.187 КК України (задоволення статевої пристрасті неприродним способом із погрозою застосуванням фізичного насильства; закінчений замах на задоволення статевої пристрасті, вчинене повторно; розбій).

Так, у березні 2016 року у нічний час доби чоловік прибув до торгівельного кіоску у місті Дніпрі, де, погрожуючи насильством, вступив з продавчинею у статеві зносини неприродним способом, після чого заволодів пляшкою пива та цигарками.

Через декілька днів зловмисник повернувся до того ж кіоску з метою повторити свій злочин вже з іншою продавчинею, проте не довів свій умисел до кінця з причин, що не залежали від його волі.

Після невдалої спроби чоловік втік з кіоску, традиційно прихопивши з собою пиво та цигарки.

Свою вину обвинувачений визнав частково. Суд погодився з позицією Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області