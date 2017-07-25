Сам зробив, сам і підірвався. Це сталося на Донеччині

Сам зробив, сам і підірвався. Це сталося на Донеччині

06:00 25.07.2017
Сам зробив, сам і підірвався. Це сталося на Донеччині

До Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що надана медична допомога місцевому мешканцю 1974 року народження.

Потерпілий доставлений з діагнозом: рвана рана лівої голені.

Зі слів постраждалого, за місцем його мешкання вибухнув саморобний вибуховий пристрій. Чоловік пояснив правоохоронцям, що виготовив його самотужки.

Наразі стан чоловіка здоров'я задовільний. Поліцейські встановлюють обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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