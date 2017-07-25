У Дніпрі водії під час сварки застосували один проти одного травмат та балончик

До Новокодацького відділення поліції зателефонував чоловік та повідомив, що невідомий вистрелив йому у ногу. На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи та встановили, що двоє чоловіків не поділивши дорогу у центрі міста, продовжили з’ясовувати стосунки вже на Набережній Заводській.

За словами потерпілого, тому здалося, що чоловік хоче його вдарити. Тому він дістав із карману газовий балончик та бризнув в обличчя кривдникові. Останній не довго думаючи, дістав травматичний пістолет та вистрелив у ногу молодому чоловікові. Далі сів у свій автомобіль та поїхав з місця пригоди.



Швидка доставили чоловіка до лікарні та діагностували сліпе поранення верхньої третини стегна правої ноги. Невдовзі зловмисник був затриманий поліцейськими та доставлений до Новокодацького відділення поліції для з’ясування усіх обставин справи.



Порушником виявився раніше не судимий 32- річний місцевий житель. Чоловік підтвердив хронологію подій та визнає свою провину у необдуманих діях.

З місця пригоди та автомобіля порушника поліцейські вилучили травматичний пістолет з шістьма набоями, дозвіл на придбання та зберігання зброї, дві стріляні гільзи із залишками гуми. Також був вилучений газовий балончик заявника.



За даним фактом слідчим відділенням Новокодацького відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство ).

На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмисникові. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

