Злодія, який ледь не зарізав таксиста, судитимуть на Волині

Менше двох тижнів знадобилося волинським правоохоронцям, аби завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні про нанесення тілесних ушкоджень ножем таксисту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28-річний мешканець села Княгининок Луцького району уночі 12 липня 2017 року не лише спричинив ножові поранення 22-річному чоловікові, які згідно висновку судмедексперта відносяться до категорії середньої тяжкості, а взагалі мав умисел заподіяти йому смерть, однак, не довів своїх дій до кінця з причин, що не залежали від його волі.

З урахуванням здобутих доказів, дії нападника Луцькою місцевою прокуратурою кваліфіковано як замах на умисне вбивство (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України) та обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті до Луцького міськрайонного суду, який і вирішить подальшу долю чоловіка.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області