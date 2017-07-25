На Вінниччині під час вибуху загинув учасник АТО

У м. Погребищі у приватному будинку місцевого жителя стався вибух, у результаті якого загинув 48-річний господар.

Попередньо встановлено, що до трагедії призвело необережне поводження власника будинку з вибухонебезпечним предметом.

Близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки, що у її будинку стався вибух, в результаті якого загинув її співмешканець.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та служби швидкого реагування.

В той час, коли жінка знаходилась на кухні, в кімнаті пролунав вибух.

48-річний загиблий рік прослужив в зоні АТО. Після демобілізації жив з матір’ю та цивільною дружиною. Чи були у будинку вибухонебезпечні предмети, жінки не знають.

Вилучені з місця події металеві уламки направлені на експертизу.

Як розповів керівник вибухотехнічного відділу поліції Валентин Мельник, попередньо вибухнула граната РГД-5.

Наразі поліція встановлює обставини трагедії та походження вибухонебезпечного предмету. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (з додатковою відміткою «нещасний випадок»).

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області