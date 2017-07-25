На Запоріжжі умовно засуджений додав до свого списку ще й вбивство

На Запоріжжі умовно засуджений додав до свого списку ще й вбивство

08:02 25.07.2017
На Запоріжжі умовно засуджений додав до свого списку ще й вбивство

В одному з будинків селища міського типу Кушугум компанія місцевих мешканців – троє чоловіків 1959, 1958 та 1982 років народження та жінка 1976 року народження – розпивала спиртні напої.

Під час розпиття алкоголю та раптово виниклої сварки між товаришами сталася бійка. В результаті молодший з чоловіків наніс декілька ударів в область голови та тулубу двом чоловікам.

Від отриманих тілесних ушкоджень 57-річний чоловік помер на місці події, а 56-річного - з травмами доставили до міської лікарні.

Правоохоронці провели ретельний огляд місця події. В результаті затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України 34-річного зловмисника.

Лиходій раніше засуджений за скоєння корисливого злочину і на даний час перебуває під умовним терміном.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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