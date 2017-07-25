У Києві поліцейські швидко допомогли пенсіонерці, яка зламала обидві руки

Літню жінку з травмами обох рук столичні патрульні визволили з квартири.

Вночі 79-річна жінка з переломом руки вдома впала та пошкодила другу руку.

Знемагаючи від болю, пенсіонерка спромоглась зателефонувати на спецлінію 102. Це сталось у Шевченківському районі.

Патрульні прибули на виклик й спочатку вирішили викликати рятувальників. "Але потерпіла так кричала від болю, що ми вирішили не чекати й самостійно надати їй допомогу", — пояснив один із інспекторів патрульної поліції.