У Житомирі взято під варту злодія, який вчинив різанину через жінку

У Житомирі поліцейські затримали чоловіка, який ножем травмував перехожого. Кілька діб тому, вночі на одній з вулиць обласного центру між двома чоловіками виник конфлікт: один з них нав’язував своє товариство жінці, а інший заступився за неї.

У результаті останній отримав ножове поранення. Його кривдника поліцейські встановили і затримали за кілька днів. На цей момент підозрюваного у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження взято під варту.

Випадкове знайомство у клубі, де жінка працює, обернулось для неї неприємними нічними подіями.



Після закінчення роботи її взявся проводити один із відвідувачів, який виявляв занадту наполегливість. На відмову жінки «поспілкуватись» чоловік не реагував, а разом з нею зайшов до маршрутки і вийшов на її зупинці, продовжуючи переслідувати.



На вулиці жінка звернулась за допомогою до першого зустрічного, наглядно знайомого чоловіка, з проханням провести її до будинку, де вона мешкає.

Такий розвиток подій не сподобався наполеливому провожатому і між чоловіками виникла сутичка, у ході якої нахабний «кавалер» наніс проникаюче ножове поранення опонентові.



44-річного чоловіка було госпіталізовано до лікарні з діагнозом пошкодження внутрішніх органів. Кривдник з місця події зник.



- Його особу вдалося встановити завдяки камерам візуального спостереження, в огляд яких чоловік потрапляв того вечора поблизу розважального закладу та за маршрутом руху жінки, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – Він виявився 35-річним жителем обласного центру, раніше уже притягувався до відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Затримали чоловіка поліцейські ще за кілька днів. Нині йому оголошено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та взято під варту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

