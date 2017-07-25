У Харкові тіло чоловіка виявили в одному з озер
У Харкові тіло чоловіка виявили в одному з озер
Повідомлення про подію надійшло до Основ'янського відділу поліції о 12:12.
В «Основ’янському озері» виявлено тіло невідомого чоловіка на вигляд близько 50-55 років. Видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого правоохоронці не виявили.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Працівники поліції встановлюють особу чоловіка та обставини події.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області