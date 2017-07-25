У Харкові тіло чоловіка виявили в одному з озер

У Харкові тіло чоловіка виявили в одному з озер

16:00 25.07.2017
У Харкові тіло чоловіка виявили в одному з озер

Повідомлення про подію надійшло до Основ'янського відділу поліції о 12:12.
В «Основ’янському озері» виявлено тіло невідомого чоловіка на вигляд близько 50-55 років. Видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого правоохоронці не виявили.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції встановлюють особу чоловіка та обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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