У Харкові тіло чоловіка виявили в одному з озер

Повідомлення про подію надійшло до Основ'янського відділу поліції о 12:12.

В «Основ’янському озері» виявлено тіло невідомого чоловіка на вигляд близько 50-55 років. Видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого правоохоронці не виявили.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції встановлюють особу чоловіка та обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області