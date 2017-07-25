У Запоріжжі поліцейські затримали бандитів, які напали на письменника

Напередодні, о 12:55 годині, екіпажу надійшло повідомлення про розбій на дамбі на проспекті Соборному.

За словами заявника (відомого у місті письменника), двоє чоловіків напали на заявника, бризнули газовим балончиком в обличчя і відкрито заволоділи золотим ланцюжком і золотим кулоном у вигляді лева, яка була на шиї у заявника. Після цього зловмисники втекли.

Кілька екіпажів патрульної поліції опрацьовували прилеглу територію, разом з заявником патрульні по фотографіях встановили нападників які причетні до розбійного нападу, заявник впізнав зловмисників. Заявника передали слідчо-оперативній групі.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів о 19:40 годині на проспекті Соборному, на території школи патрульні виявили та затримали двох підозрюваних в розбійному нападі.

На місце викликали слідчо-оперативну групу і заявника. Постраждалий їх упізнав.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області