У Києві виявлено спритника, який замовляв наркотики з Північної Америки

Співробітники Служби безпеки України перекрили контрабандний канал постачання наркотиків до столичного регіону.

Правоохоронці встановили, що мешканець Києва регулярно замовляв через Інтернет та отримував наркотики з однієї з країн Північної Америки. Зловмисник реалізовував «товар» через так звані «закладки», оплата від клієнтів надходила на банківську картку.

Оперативники спецслужби затримали наркоділка в одному з поштових відділень Києва під час отримання чергового відправлення із партією елітної марихуани.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами прес-центру СБУ