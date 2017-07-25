У Києві виявлено спритника, який замовляв наркотики з Північної Америки

У Києві виявлено спритника, який замовляв наркотики з Північної Америки

23:30 25.07.2017
У Києві виявлено спритника, який замовляв наркотики з Північної Америки

Співробітники Служби безпеки України перекрили контрабандний канал постачання наркотиків до столичного регіону.

Правоохоронці встановили, що мешканець Києва регулярно замовляв через Інтернет та отримував наркотики з однієї з країн Північної Америки. Зловмисник реалізовував «товар» через так звані «закладки», оплата від клієнтів надходила на банківську картку.

Оперативники спецслужби затримали наркоділка в одному з поштових відділень Києва під час отримання чергового відправлення із партією елітної марихуани.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305  Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами прес-центру СБУ

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