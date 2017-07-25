У Києві відвідувачі аптеки затримали буяна-грабіжника

У Києві відвідувачі аптеки затримали буяна-грабіжника

17:30 25.07.2017
У Києві відвідувачі аптеки затримали буяна-грабіжника

До чергової частини Деснянського управління поліції від працівниці аптеки надійшло повідомлення про те, що невідомий у приміщенні порушує громадський порядок.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Зі слів співробітниці аптеки правоохоронці встановили, що до приміщення зайшов чоловік та почав кричати і вимагати надати йому безкоштовно ліки.

Потім зловмисник підійшов до касира, вихопив гроші з каси та намагався втекти. На виході його затримали відвідувачі аптеки, які викликали працівників поліції.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 34-річний мешканець столиці, раніше судимий за аналогічні злочини.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського УП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено підозру у вчинені вказаного злочину, за який передбачено позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування, затриманому обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.