У Києві відвідувачі аптеки затримали буяна-грабіжника

До чергової частини Деснянського управління поліції від працівниці аптеки надійшло повідомлення про те, що невідомий у приміщенні порушує громадський порядок.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Зі слів співробітниці аптеки правоохоронці встановили, що до приміщення зайшов чоловік та почав кричати і вимагати надати йому безкоштовно ліки.

Потім зловмисник підійшов до касира, вихопив гроші з каси та намагався втекти. На виході його затримали відвідувачі аптеки, які викликали працівників поліції.



Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 34-річний мешканець столиці, раніше судимий за аналогічні злочини.



За даним фактом слідчим відділом Деснянського УП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено підозру у вчинені вказаного злочину, за який передбачено позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.



Проводиться досудове розслідування, затриманому обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

