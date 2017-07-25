На Київщині електропотяг на смерть збив маленьку дитину
На Київщині електропотяг на смерть збив маленьку дитину
Трагедія сталася напередодні, о 17:20 год., на залізничній станції Боярка, Києво-Святошинського раойну.
Тіло дитини знайшли на відстані 50 м від перону. Поліцейські встановлюють всі обставини та причини жахливої події.
Машиніст електропотягу подавав попереджувальні звукові сигнали, але дитина з невідомих причин вчасно не відреагувала і потрапила під поїзд. В результаті чого 11-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження несумісні з життям.
Досудове розслідування триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Київській області