На Київщині електропотяг на смерть збив маленьку дитину

На Київщині електропотяг на смерть збив маленьку дитину

11:00 25.07.2017
На Київщині електропотяг на смерть збив маленьку дитину

Трагедія сталася напередодні, о 17:20 год., на залізничній станції Боярка, Києво-Святошинського раойну.

Тіло дитини знайшли на відстані 50 м від перону. Поліцейські встановлюють всі обставини та причини жахливої події.

Машиніст електропотягу подавав попереджувальні звукові сигнали, але дитина з невідомих причин вчасно не відреагувала і потрапила під поїзд. В результаті чого 11-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження несумісні з життям.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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