На Волині затримано чоловіка, який намагався підкупити прокурора

Прокуратурою Волинської області за оперативного супроводження Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрито особу, яка надавала неправомірну вигоду працівнику однієї з місцевих прокуратур.

Про пропозицію надання неправомірної вигоди прокурор повідомив керівництво, відтак – завдяки його принциповості правопорушника було затримано в момент вчинення злочину.

Зокрема, зловмисник надав 5 тис. доларів США процесуальному прокурору за підміну речових доказів – вилучених у кримінальному провадженні 30 кг незаконно видобутого бурштину.

Чоловіка затримано.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди особі, що займає відповідальне становище).

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області