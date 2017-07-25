На Житомирщині жахливо зіткнулись ВАЗи, є загиблі та поранені

На Житомирщині жахливо зіткнулись ВАЗи, є загиблі та поранені

11:40 25.07.2017
На Житомирщині жахливо зіткнулись ВАЗи, є загиблі та поранені

25 липня уночі на автодорозі Житомир-Чернівці, поблизу с. Красносілки, сталося зіткнення двох автомобілів ВАЗ, що рухались у зустрічному напрямі. Загинула одна з пасажирок, ще один пасажир та обидва водії госпіталізовані. Розпочато розслідування.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько півночі.
За наявною інформацією, ВАЗ-2111, за кермом якого перебував 47-річний житель с. Красноволиці і який рухався у напрямку Чуднова, на середині проїжджої частини дороги зіткнувся із зустрічним ВАЗ-2118, яким керував 47-річний житель с. Довжика Житомирського району.

Унаслідок ДТП загинула пасажирка, 44-річна дружина водія ВАЗ-2111. Сам кермувальник та його ще один 50-річний пасажир доставлені до лікарні.
Також госпіталізований і водій іншої ВАЗівки.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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