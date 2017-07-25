Поліція Харківщини затримала жорсткого кривдника пенсіонерки

Поліцейські Харківщини розшукали зловмисника, який майже пів року переховувався від слідства.

Раніше неодноразово судимого 38-річного харків’янина за скоєння розбійного нападу на літню жінку затримали працівники Нововодолазького відділу поліції.

На початку лютого 38-річний чоловік приїхав в гості до родичів, які мешкали в селі Печіївка Нововодолазького району. Він не мав постійного місця роботи, тому вирішив скоїти злочин. Через відчинені двері чоловік проник до будинку, в якому мешкала 63-річна жінка.



Погрожуючи ножем, він став вимагати у потерпілої гроші. Потім почав бити пенсіонерку руками по голові та обличчю. Перелякана жінка зняла з вух золоті сережки і віддала нападнику, після чого останній втік в напрямку залізничної платформи.



Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Відносно зловмисника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі він знаходиться в слідчому ізоляторі міста Харкова.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

