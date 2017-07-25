На Прикарпатті неповнолітній студент побив людину ледь не до смерті

Конфлікт між 46-річним коломиянином та студентом другого курсу місцевого ВПУ виник біля 05 години ранку по вул. Привокзальна у м. Коломия.

В результаті бійки 16-річний місцевий юнак спричинив потерпілому, приватному підприємцю тілесні ушкодження у вигляді забою головного мозку, перелому кісток черепа, множинні забійні садна м'яких тканин голови та обличчя.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи та встановили, що між юнаком, який прийшов на вокзал, щоб поснідати виник словесний конфлікт з потерпілим, котрий мав намір вирушити до Києва. Як наслідок суперечки сталася бійка.

Правоохоронці задокументували факт кримінального правопорушення за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Проводиться слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

