На Херсонщині підліток та дорослий зґвалтували неповнолітню дівчину

Жертвою зґвалтування, поєднаного з розбійним нападом, стала 16-річна жителька одного з сіл Олешківського району Херсонської області. Поліцейські затримали зловмисників упродовж доби.

Потерпіла описала характерні прикмети зловмисників. Працівники Олешківського відділення поліції відпрацювали раніше судимих за подібні злочини та сезонних працівників.

Під підозру потрапили двоє жителів Миколаївської області: 34-річний раніше судимий за розбої та 16-річний брат його дружини. Приїжджі працювали на полях та знімали у селі кімнату.



- Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання підозрюваних поліцейські вилучили речові докази – телефон та прикраси жертви, а також ніж, - повідомив начальник Олешківського відділення поліції Сергій Ященко.



У відділенні поліції затримані розповіли, що вночі у центрі села вживали спиртні напої. Потім запримітили дівчину, яка сама поверталася додому. Сезонні працівники пішли слідом за нею, біля посадки наздогнали та приставили до шиї ніж. Після чого зґвалтували та відібрали особисті речі.



Наразі зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

