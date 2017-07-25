На Львівщині під час роботи жахливо загинув електрик

Подія сталася у приміщенні колишнього закладу громадського харчування, де зараз проводяться ремонтні роботи.

У Червоноградський відділ поліції о 13:13 надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що в приміщенні колишнього бару загинула людина .

Правоохоронці встановили, що під час виконання робіт загинув електрик, 43-річний житель Сокальського району. Попередньо, смерть настала внаслідок ураження струмом.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області