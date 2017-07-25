На Львівщині поліцейські встановили особу злодія, який порізав студента

Львівські правоохоронці встановили особу зловмисника, який поранив перехожого.

Юнак доставлений в лікарню з пораненнями спини та живота.

У Личаківський відділ поліції ще 17 червня надійшла інформація від медиків про те, що до них у тяжкому стані поступив 20-річний студент одного із львівських навчальних закладів з пораненнями колото-ріжучим предметом в ділянку спини та передньої черевної стінки. Одне із поранень – проникаюче.

Як встановили правоохоронці, до заподіяння тілесних ушкоджень юнакові причетний 30-річний львів’янин. На вулиці Студентській між ним та потерпілим виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час неї зловмисник поранив студента, після чого втік з місця події.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області