У Києві конфлікт через жінку закінчився вогнепальним пораненням

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення, що в салоні «Ауді» на Харківському шосе знаходиться чоловік із вогнепальним пораненням грудної клітині, багато крові.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.



До прибуття правоохоронців потерпілого госпіталізували у лікарню. У ході відпрацювання цього правопорушення поліцейські невдовзі затримали " стрілка".



Зловмисник розповів, що їхав на зустріч до знайомої і побачив її колишнього чоловіка, який їхав поряд на авто. Пізніше обидва зупинилися на проїжджій частині, аби з'ясувати стосунки. У подальшому підозрюваний через відчинене вікно вистрелив у опонента, після чого поїхав далі.



Вилучену зброю, із якої стріляв киянин, направили на експертизу.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Затриманому оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

