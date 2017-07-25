На Луганщині СБУ затримала ще одного інформатора терористів

На Луганщині СБУ затримала ще одного інформатора терористів

23:00 25.07.2017
На Луганщині СБУ затримала ще одного інформатора терористів

Співробітники Служби безпеки України затримали на Луганщині інформатора терористичної організації «ЛНР».

Правоохоронці встановили, що мешканець міста Рубіжне з кінця минулого року передавав знайомому бойовику одного з незаконних збройних формувань терористів дані про місця розташування, переміщення особового складу та військової техніки Збройних Сил України у кількох районах Луганщини.

Оперативники спецслужби вилучили в інформатора мобільний телефон з доказами передачі даних терористам.

Інформатору оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального Кодексу України. Дії бойовика у рамках кримінального провадження розслідуються заочно.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали на Луганщині інформатора терористичної організації «ЛНР».

Правоохоронці встановили, що мешканець міста Рубіжне з кінця минулого року передавав знайомому бойовику одного з незаконних збройних формувань терористів дані про місця розташування, переміщення особового складу та військової техніки Збройних Сил України у кількох районах Луганщини.

Оперативники спецслужби вилучили в інформатора мобільний телефон з доказами передачі даних терористам.

Інформатору оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального Кодексу України. Дії бойовика у рамках кримінального провадження розслідуються заочно.

Триває досудове слідство.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3720#.D7wRgotO.dpbs

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