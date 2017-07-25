На Луганщині СБУ затримала ще одного інформатора терористів
На Луганщині СБУ затримала ще одного інформатора терористів
Співробітники Служби безпеки України затримали на Луганщині інформатора терористичної організації «ЛНР».
Правоохоронці встановили, що мешканець міста Рубіжне з кінця минулого року передавав знайомому бойовику одного з незаконних збройних формувань терористів дані про місця розташування, переміщення особового складу та військової техніки Збройних Сил України у кількох районах Луганщини.
Оперативники спецслужби вилучили в інформатора мобільний телефон з доказами передачі даних терористам.
Інформатору оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального Кодексу України. Дії бойовика у рамках кримінального провадження розслідуються заочно.
Триває досудове слідство.
За матеріалами прес-центру СБУ
Співробітники Служби безпеки України затримали на Луганщині інформатора терористичної організації «ЛНР».
Правоохоронці встановили, що мешканець міста Рубіжне з кінця минулого року передавав знайомому бойовику одного з незаконних збройних формувань терористів дані про місця розташування, переміщення особового складу та військової техніки Збройних Сил України у кількох районах Луганщини.
Оперативники спецслужби вилучили в інформатора мобільний телефон з доказами передачі даних терористам.
Інформатору оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального Кодексу України. Дії бойовика у рамках кримінального провадження розслідуються заочно.
Триває досудове слідство.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3720#.D7wRgotO.dpbs