На Луганщині СБУ затримала ще одного інформатора терористів

Співробітники Служби безпеки України затримали на Луганщині інформатора терористичної організації «ЛНР».

Правоохоронці встановили, що мешканець міста Рубіжне з кінця минулого року передавав знайомому бойовику одного з незаконних збройних формувань терористів дані про місця розташування, переміщення особового складу та військової техніки Збройних Сил України у кількох районах Луганщини.

Оперативники спецслужби вилучили в інформатора мобільний телефон з доказами передачі даних терористам.

Інформатору оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального Кодексу України. Дії бойовика у рамках кримінального провадження розслідуються заочно.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

