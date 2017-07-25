На Харківщині нелюди катували літнє подружжя, дружина загинула

На Харківщині нелюди катували літнє подружжя, дружина загинула

13:40 25.07.2017
На Харківщині нелюди катували літнє подружжя, дружина загинула

З місця події медики госпіталізували 80-річного чоловіка до харківської лікарні та констатували смерть його дружини.

Як розповів заступник начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області полковник поліції Андрій Шарнін, повідомлення про подію, яка сталася в смт. Солоницівка, надійшло до Дергачівського відділу поліції сьогодні о 08:36 від місцевої мешканки.

Жінка зайшла до будинку односельців, де виявила 80-річну власницю будинку та її чоловіка зі зв’язаними руками за спиною на підлозі. Вона одразу повідомила про подію до поліції. Зі слів заявниці, провідати пенсіонерів попросив їх син, який знаходиться на заробітках в іншій державі. Чоловік повідомив, що батьки вже 3 доби не виходять з ним на зв'язок.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група, працівники Слідчого управління, Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області та Харківської обласної прокуратури. Наразі слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та осіб, причетних до скоєння злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.