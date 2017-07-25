На Харківщині нелюди катували літнє подружжя, дружина загинула

З місця події медики госпіталізували 80-річного чоловіка до харківської лікарні та констатували смерть його дружини.

Як розповів заступник начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області полковник поліції Андрій Шарнін, повідомлення про подію, яка сталася в смт. Солоницівка, надійшло до Дергачівського відділу поліції сьогодні о 08:36 від місцевої мешканки.



Жінка зайшла до будинку односельців, де виявила 80-річну власницю будинку та її чоловіка зі зв’язаними руками за спиною на підлозі. Вона одразу повідомила про подію до поліції. Зі слів заявниці, провідати пенсіонерів попросив їх син, який знаходиться на заробітках в іншій державі. Чоловік повідомив, що батьки вже 3 доби не виходять з ним на зв'язок.



За адресою виїжджала слідчо-оперативна група, працівники Слідчого управління, Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області та Харківської обласної прокуратури. Наразі слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та осіб, причетних до скоєння злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

