У Калуші чоловік у закривавленому одязі сказаз вахтеру, що вбив товариша

Подія сталась в одному із гуртожитків міста Калуш. Під час розпивання спиртних напоїв між товаришами, які проживали разом, виник конфлікт на побутовому грунті, внаслідок чого один із чоловіків наніс опонентові тілесні ушкодження у вигляді ножового проникаючого поранення грудної клітки з ушкодженням серця, та колотої рани шиї.

Потерпілого доставили до лікувального закладу.

Отримавши повідомлення від вахтера гуртожитку працівники місцевого відділу поліції негайно виїхали на місце події.

В ході огляду місця події та проведення першочергових слідчих дій правоохоронці отримали грунтовні підстави запідозрити у вчиненні замаху на вбивство 51-річного мешканця Долинського району, який уже раніше притягався до кримінальної відповідальності за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Виявилося, що обидва товариші напередодні приїхали до Калуша, щоб влаштуватися на роботу, тож разом і заселилися в один гуртожиток. Ввечері під час розпивання алкогольних напоїв між ними виник конфлікт, який невдовзі переріс у бійку під час якої зловмисник схопив ножа та наніс 42-річному товаришу тілесні ушкодження у вигляді ножового проникаючого поранення грудної клітки, з ушкодженням серця, та колотої рани шиї.

Після чого залишив закривавленого товариша в кімнаті, а сам вийшов на сходову клітку гуртожитку, де його закривавленого помітив вахтер якому той повідомив, що убив свого товариша.

Підозрюваного правоохоронці затримали в порядку ст.208 КПК України. На даний час вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні вказаного злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області