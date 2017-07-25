На Луганщині правоохоронця судитимуть за зберігання наркотиків

На Луганщині правоохоронця судитимуть за зберігання наркотиків

22:30 25.07.2017
На Луганщині правоохоронця судитимуть за зберігання наркотиків

Першим слідчим відділом прокуратури Луганської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно правоохоронця, за фактом незаконного придбання, зберігання та перевезення наркотичного засобу (канабісу) без мети збуту, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Розслідуванням встановлено, що у червні 2017 року у вечірній час доби, знаходячись у місті Рубіжне, вказана особа придбала поліетиленовий пакет, в якому містилась речовина рослинного походження у подрібненому та висушеному стані.

Висновком експерта встановлено, що вказана речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом (канабісом), обіг якого заборонений, загальною вагою понад 30 грамів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, останній, приховавши поліетиленовий пакет з наркотичною речовиною серед особистих речей, перевіз їх до міста Сєвєродонецька Луганської області, де його було викрито правоохоронцями.

На цей час обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено до суду, для розгляду по суті.

Санкція ч. 1 ст. 309 КК України передбачає покарання у виді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2 років, або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.