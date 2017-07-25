Масове отруєння на Прикарпатті: 11 іноземців та 2 українці у шпиталі

У прикарпатському містечку Верховина з підозрами на отруєння госпіталізовано 13 потерпілих, з них 11 іноземців.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Відповідно до отриманого повідомлення від медпрацівників Верховинської центральної районної лікарні щодо звернення до них наразі уже 16 потерпілих громадян, яким діагностовано гострий гастроентероколіт (підозра на харчове отруєння), на місце події для з’ясування усіх обставин виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції.

На цей час як попередньо установлено, що група осіб, яка заїхала у відпочинковий заклад с.Красноілля Верховинського району 22 липня, із продуктів привезених із собою, самостійно приготувала кондитерський виріб та вживала його.

Як наслідок, до медзакладу за медичною допомогою зі скаргами на гострий біль черевної порожнини звернулося 16 осіб 13 з яких госпілізовано. Серед них 7 громадян Республіки Польща, 4 – Німеччини, 2 – українці з них 6 осіб неповнолітніх, зокрема 5 іноземців та 1 українка. Детальні дані на потерпілих ще уточнюються.

Проводиться слідство. Стан потерпілих медики розцінюють як легко-середньої важкості.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області