На Львівщині під колеса автомобіля потрапив маленький велосипедист

У Радехівське відділення поліції надійшло повідомлення від 28-річного львів’янина про те, що близько 18:30 на вулиці Львівській у райцентрі сталася ДТП.

Працівники поліції попередньо встановили, що водій автомобіля «Тойота Лендкрузер», 21-річний житель міста Червоноград, вчинив наїзд на велосипедиста, 9-річного мешканця району. В результаті ДТП школяр

госпіталізований з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, забійні рани надбрівної ділянки та бороди.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області