На Львівщині під колеса автомобіля потрапив маленький велосипедист
На Львівщині під колеса автомобіля потрапив маленький велосипедист
У Радехівське відділення поліції надійшло повідомлення від 28-річного львів’янина про те, що близько 18:30 на вулиці Львівській у райцентрі сталася ДТП.
Працівники поліції попередньо встановили, що водій автомобіля «Тойота Лендкрузер», 21-річний житель міста Червоноград, вчинив наїзд на велосипедиста, 9-річного мешканця району. В результаті ДТП школяр
госпіталізований з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, забійні рани надбрівної ділянки та бороди.
Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області