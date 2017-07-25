На Львівщині під колеса автомобіля потрапив маленький велосипедист

На Львівщині під колеса автомобіля потрапив маленький велосипедист

19:32 25.07.2017
На Львівщині під колеса автомобіля потрапив маленький велосипедист

У Радехівське відділення поліції надійшло повідомлення від 28-річного львів’янина про те, що близько 18:30 на вулиці Львівській у райцентрі сталася ДТП.

Працівники поліції попередньо встановили, що водій автомобіля «Тойота Лендкрузер», 21-річний житель міста Червоноград, вчинив наїзд на велосипедиста, 9-річного мешканця району. В результаті ДТП школяр
госпіталізований з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, забійні рани надбрівної ділянки та бороди.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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