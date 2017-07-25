Поліція Вінниччини підозрює чоловіка у замаху на вбивство

Слідчі Вінницького відділу поліції оголосили про підозру 35-річному жителю Крижопільського району, який заради 2000 тисяч доларів США намагався вбити знайомого та викрав його автомобіль «Honda». Злочин стався в червні цього року у м. Вінниці.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 35-річний житель Крижопільського району, маючи намір позбавити життя знайомого та заволодіти його коштами, наніс 31-річному вінничанину два проникаючих ножових поранення в область живота.

Відібравши у пораненого чоловіка 2000 доларів США та мобільний телефон - правопорушник на автомобілі «Honda», який належить потерпілому, виїхав за межі міста та залишив його на узбіччі дороги.



За словами заступника начальника Вінницького відділу поліції Максима Рижова, поліцейські затримали втікача в Крижопільському районі, де чоловік протягом двох днів переховувався від правоохоронців.

Затриманому, який наразі перебуває в слідчому ізоляторі, оголошену про підозру у вчиненні чотирьох злочинів: ч.2 ст.185 (крадіжка), ч.4 ст.187 (розбій), ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.2 ст.15 п.6 ч.2 ст.115 (замах на вбивство з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.



За вчинення таких злочинів законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років або довічне позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

