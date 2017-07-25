На Львівщині під час ДТП перекинувся легковик, є загиблі
На Львівщині під час ДТП перекинувся легковик, є загиблі
У Стрийський відділ поліції надійшла інформація про ДТП, яка сталась поблизу села Лисовичі.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ-2107», 35-річний житель району, рухаючись у бік міста Моршин, не впорався із керуванням, з’їхав з проїжджої частини у кювет, де машина перекинулася.
Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці пригоди.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області