На Херсонщині нелюда засуджено за звіряче вбивство пенсіонерки

Злочин був скоєний у квітні минулого року у передмісті Херсона.

Зловмисник наніс 62-річній жінці не менше 17 ножових поранень, після чого зняв з жертви золоті прикраси та забрав 2 мобільні телефони. Були відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» та ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України «Розбій».

Херсонські поліцейські упродовж 12 годин встановили особу зловмисника та затримали його у Миколаївській області, де він переховувався у родичів. Затриманим виявився 43-річний місцевий житель, раніше судимий за розбої, зґвалтування та вбивство.



Зловмисник розповів, що був знайомий із сином потерпілої. Користуючись цим, він попросив жінку пустити його переночувати. Коли пенсіонерка лягла відпочивати, зловмисник спочатку вбив її, потім обшукав будинок, але грошей не знайшов. Знявши з загиблої золоті прикраси та забравши 2 телефони, він втік. Речі потерпілої він продав. Згодом поліцейські знайшли речі загиблої.



Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка вказувала на причетність раніше судимого до вбивства пенсіонерки. Згідно з рішенням Херсонського міського суду чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

