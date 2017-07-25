На Донеччині рятувальники визволили дитину, рука якої застрягла у батареї

Диспетчер Служби порятунку «101» отримав прохання від мешканців однієї із квартир по вул. Грушевського у м. Лиман Донецької області надати допомогу. У дівчинки рука застрягла у батареї.

Самостійно визволити її дитині не вдалося. За вказаною адресою виїхали рятувальники 21-го Державного пожежно-рятувального загону.

По прибуттю до місця події рятувальники за допомогою гідравлічного розтискачу розсунули чавунні секції батареї опалення та визволили застряглу руку дитини.

Батьки дівчинки висловили бійцям ДСНС щиру подяку за надану допомогу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області