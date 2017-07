На Харківщині затримано молодика, який клеїв сепаратистські листівки

На Харківщині співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка, який розповсюджував сепаратистські листівки.

Правоохоронці встановили, що уродженець Донеччини розклеював у громадських місцях міста Куп’янськ та району листівки з закликами до відділення Південно-Східних регіонів від території України, створення псевдодержавного утворення "Новоросія" та приєднання його до Російської Федерації.

Оперативники спецслужби задокументували, що за розклеювання сепаратистських листівок зловмисник одержував гроші. Агітки передавалися йому кур’єрами через схованку, облаштовану в покинутій будівлі поблизу районного центру.

За інформацією спецслужби, діяльність агітатора контролювали куратори з території РФ, які координували дії виконавця через мобільний зв’язок.

Співробітники СБ України затримали зловмисника у Куп’янську під час розклеювання сепаратистських листівок.

Слідчими Управління СБ України в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

