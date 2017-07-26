У Черкасах судитимуть начальника міської ветеринарної лікарні

У Черкасах судитимуть начальника міської ветеринарної лікарні

03:00 26.07.2017
У Черкасах судитимуть начальника міської ветеринарної лікарні

Прокуратурою області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням начальника міської державної лікарні ветеринарної медицини в м. Черкаси, який запровадив на постійній основі отримання від суб’єктів підприємницької діяльності незаконної матеріальної винагороди за швидку та безперешкодну видачу ветеринарних свідоцтв на м’ясну продукцію, що реалізовується до продуктових магазинів м. Черкаси.

Нагадаємо, що 24.05.2017 спільними зусиллями працівників прокуратури Черкаської області,  відділу боротьби з корупцією і організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Черкаській області та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області вказаного службовця затримано в порядку ст. 208 КПК України на гарячому, безпосередньо під час отримання ним частини обумовлених грошових коштів, які в нього вилучено в ході огляду місця події.

Останній обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За вчинений злочин особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області

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