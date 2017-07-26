У Черкасах виявлено потужний цех з виготовлення алкофальсифікату

У Черкасах виявлено потужний цех з виготовлення алкофальсифікату

05:05 26.07.2017
У Черкасах виявлено потужний цех з виготовлення алкофальсифікату

Прокуратурою Черкаської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, досудове розслідування в якому проводиться слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області.

Встановлено, що на території м. Черкаси групою осіб здійснюється незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з цією метою спирту та незаконне виготовлення з нього алкогольних напоїв, які реалізовуються жителям області, та при вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров’я людей.

У ході досудового розслідування за клопотанням прокурора отримано  ухвали слідчого судді та проведено обшуки в гаражному приміщенні та автомобілі, які використовувалися для виготовлення, зберігання та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

За результатами обшуків виявлено та з обігу вилучено більш як 2 000 літрів незаконно виготовленої алкогольної продукції, 1 125 літрів спирту,  автомобіль та обладнання, які використовувалися в протиправній діяльності.

Триває досудове розслідування, вживаються заходи, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, встановлення повного кола осіб, причетних до вказаної вище незаконної діяльності.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області

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