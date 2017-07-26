Одеські поліцейські розшукали водія-втікача, який збив пішохода

Напередодні, близько 23-години, на Миколаївській дорозі сталась ДТП за участі пішохода.

За попередніми даними, водій автомобіля Daewoo здійснив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу по регульованому пішохідному переходу.



Після зіткнення водій автівки продовжив рух та зник у невідомому напрямі.



В результаті автопригоди пішоход отримав тілесні ушкодження.

Карета швидкої допомоги доставила потерпілого до медичного закладу на обстеження.

Поліцейські, які прибули за викликом, передали орієнтування на розшук зниклого легковика.

При обстеженні прилеглої території поліцейські помітили та зупинили вказаний транспортний засіб.

За кермом знаходився 20-річний чоловік, який не заперечував своєї причетності до ДТП.

Правоохоронці повернули водія на місце дорожньої аварії та передали слідчому для оформлення матеріалів справи.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області