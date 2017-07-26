Одеські поліцейські розшукали водія-втікача, який збив пішохода

Одеські поліцейські розшукали водія-втікача, який збив пішохода

04:00 26.07.2017
Одеські поліцейські розшукали водія-втікача, який збив пішохода

Напередодні, близько 23-години, на Миколаївській дорозі сталась ДТП за участі пішохода.

За попередніми даними, водій автомобіля Daewoo здійснив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу по регульованому пішохідному переходу.

Після зіткнення водій автівки продовжив рух та зник у невідомому напрямі.

В результаті автопригоди пішоход отримав тілесні ушкодження.
Карета швидкої допомоги доставила потерпілого до медичного закладу на обстеження.

Поліцейські, які прибули за викликом, передали орієнтування на розшук зниклого легковика.

При обстеженні прилеглої території поліцейські помітили та зупинили вказаний транспортний засіб.
За кермом знаходився 20-річний чоловік, який не заперечував своєї причетності до ДТП.

Правоохоронці повернули водія на місце дорожньої аварії та передали слідчому для оформлення матеріалів справи.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.