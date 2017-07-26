У селі на Київщині вантажівка на смерть переїхала 50-річного чоловіка

У селі на Київщині вантажівка на смерть переїхала 50-річного чоловіка

07:20 26.07.2017
У селі на Київщині вантажівка на смерть переїхала 50-річного чоловіка

50-річний чоловік напідпитку приліг відпочити у затінку під вантажівкою. У цей час односельчанин сів за кермо автомобіля «МАЗ» і поїхав у власний справах, навіть гадки не маючи, що смертельно травмував людину.

Трагедія сталася напередодні у селі Любарці, Бориспільського району. Опівдні 50-річний місцевий житель прийшов на гостини до свого кума. Чарка за чаркою і гість подякувавши господарю, пішов з двору. Як пізніше виявилось, додому він не дійшов, а приліг відпочити під вантажівкою, яка була припаркована на узбіччі.

На той час до власника вантажівки звернувся 47-річний місцевий житель, його кум, і попросив ключі від автомобіля, щоб поїхати у термінових справах. Не встиг чоловік доїхати до місця прибуття, як йому зателефонували і повідомили страшну новину.

Скривавлене тіло свого односельчанина виявила дружина власника автомобіля.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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