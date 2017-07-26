На Донеччині зниклу неповнолітню дівчинку знайшли на дні ставка

Великоновосілківські поліцейські встановлюють причини смерті 13-річної дівчинки.

Речі дитини, які лежали на одному з пляжів села Нескучного, помітив її брат та повідомив матері, а та викликала поліцію.

Негайно поліцейські прибули за вказаною адресою і розпочали пошуки. Декілька годин правоохоронці самотужки прочісували прилеглу територію. Тіло дитини знайшли на дні.



Встановлено, що в обід неповнолітня пішла гуляти з подругами, які разом з нею купалися у водоймищі, але вони повернулися додому раніше, тому бачили 13-річну Надію ще живою.



Родина дівчинки на обліку в поліції не знаходилась. Батьки і раніше відпускали її на пляж, адже там багато дітей і дорослих.



За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 з позначкою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України.



