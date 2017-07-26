У Маріуполі суд заборонив роботу стоматкабінету, в кому померла 2-річна дитина

Стоматологічний кабінет у Маріуполі, де помер 2-річний хлопчик, зачинений за рішенням суду.

В ході досудового розслідування слідчі слідчого управління ГУНП в Донецькій області вийшли до Кальміуського районного суду з клопотанням накласти арешт на майно клініки, яке може слугувати речовим доказом по справі.

Суд задовольнив клопотання та арештував майно стоматологічного кабінету.

Слідчі дії за фактом смерті дитини тривають. Наразі призначено низку експертиз, які дозволять встановити причини, через які настала смерть дитини, та ступінь провини конкретної особи, допитуються всі співробітники медзакладу.



Нагадаємо, 22 липня під час проходження стоматологічних процедур у приватній клініці помер 2-річний хлопчик.

Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.140 «Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

