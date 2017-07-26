На Хмельниччині літню жінку ледь не позбавили життя за 150 гривень

На Хмельниччині літню жінку ледь не позбавили життя за 150 гривень

08:42 26.07.2017
На Хмельниччині літню жінку ледь не позбавили життя за 150 гривень

Подія сталася близько опівночі в селі Завалійки Волочиського району. Після скоєного 56-річний зловмисник намагався поспішно виїхати з області, але був затриманий працівниками поліції прямо на залізничному вокзалі.

Затриманим виявився уродженець Мукачево Закарпатської області. Із своїх 56 років близько 38 чоловік провів у місцях позбавлення волі. Востаннє звільнився у травні цього року саме у Завалійки, де проживають його родичі.

Того дня, коли стався розбійний напад, зловмисник розпивав спиртні напої з 42-річним сином потерпілої. Коли молодший співчарочник сильно захмелів і заснув, розбійник надягнув рукавички, футболку на голову замість маски і пробрався в кімнату до 81-річної пенсіонерки та почав її душити, вимагаючи гроші. Потерпіла вказала на хустинку, в якій були замотані останні 150 гривень. Злодій схопив їх і подався геть.

Про те, що сталося, бабуся розповіла старості села тільки вранці. Та, у свою чергу, звернулась із заявою до поліції. За цей час зловмисник зібрав свої речі і намагався покинути межі області, але його затримали працівники місцевого відділку поліції просто на залізничному вокзалі у Волочиську.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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