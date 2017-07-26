На Черкащині молодший брат кинувся з ножем на старшого

До чергової частини Звенигородського відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера медичної допомоги, про те, що госпіталізовано 46-річного місцевого жителя з двома ножовими пораненнями.

Працівники поліції прибувши на місце події з’ясували, що швидку допомогу викликав брат потерпілого. 40-річний чоловік зізнався, що між ним та його братом, під час застілля, виник конфлікт. Під впливом випитого спиртного, суперечка переросла в погрози та бійку. Під час якої він дістав кухонного ножа та завдав ним декілька ударів. Зрозумівши, що накоїв відразу викликав медиків.

За даним фактом Звенигородським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області