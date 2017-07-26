На Луганщині чоловік загинув через вибух, який сам і спричинив
На Луганщині чоловік загинув через вибух, який сам і спричинив
До Сватівського відділу поліції надійшло повідомлення медиків про те, що вони констатували смерть 50-річного чоловіка.
Виїздом на місце події співробітники слідчо-оперативної групи спільно з фахівцями вибухотехнічної служби ГУНП встановили, що на території одного з фермерських господарств с. Коломийчиха стався вибух.
Також встановлено, що внаслідок вибуху отримав смертельне поранення працівник цього фермерського господарства.
Ймовірна причина вибуху - розпилювання пилкою по металу предмету, який за зовнішніми ознаками схожий на бойовий патрон калібру 14,5 мм.
За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області