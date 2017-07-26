У Запоріжжі поліцейські затримали грабіжника з газовим балончиком

До семи років позбавлення волі загрожує раніше засудженому нападнику, який застосував газовий балончик та заволодів майном місцевого мешканця.

Близько 13 години по вулиці Шкільній невідомий чоловік скоїв розбійний напад на 55-річного мешканця міста. На місце події був скерований наряд патрульної поліції. Поліцейські опитали заявника та встановили обставини нападу. Зловмисник бризнув газовим балончиком в обличчя та зірвав з шиї золотий ланцюжок з кулоном.

Вжитими заходами розшуку через кілька годин в ході відпрацювання районів міста патрульні побачили схожого за прикметами чоловіка. Заявник впізнав нападника.

Зловмисника передали викликаній на місце події слідчо-оперативній групі Олександрівського відділення поліції. Нападник – 32-річний раніше засуджений за корисливі злочини місцевий мешканець.

Його затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області