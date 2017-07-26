У Херсоні зниклого безвісти молодика знайшли у жахливому стані

У Херсоні близько 11-ої години ранку на вулиці Кулика увагу патрульних привернув невідомий хлопець.

За його зовнішнім виглядом інспектори припустили, що молодий чоловік може потребувати допомоги. Однак він повідомив поліцейським, що в нього все гаразд.

Хлопець назвався та надав патрульним для ознайомлення документи. Його прізвище та ім’я співпадали із зазначеними в одному з орієнтувань, що їх отримали інспектори на початку зміни.

Поліцейські перевірили молодого чоловіка за інформаційними базами та встановили, що він розшукується Херсонським відділом поліції як безвісти зниклий.

Хлопець ще 23-го липня пішов із дому і до того часу не повертався.

Патрульні повідомили матір знайденого. 18-річного херсонця доправили до Дніпровського відділення поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

