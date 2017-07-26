У Запоріжжі патрульні поліції миттю знайшли зниклого 3-річного малюка

У Запоріжжі патрульні поліції миттю знайшли зниклого 3-річного малюка

09:42 26.07.2017
У Запоріжжі патрульні поліції миттю знайшли зниклого 3-річного малюка

Вчора близько 10-ї години, патрульним міста Запоріжжя надійшов виклик в радіоефірі про те, що на вулиці Дегтярьова загубився 3-річний хлопчик Іван.

Під час відпрацювання прилеглої території, на вулиці Звенигородській патрульні помітили хлопчика, який був схожий за прикметами. Дитина сильно плакала та виглядала розгубленою. Хлопчик не міг розмовляти, але відгукувався на своє ім'я.

Інспектори малечу заспокоїли, взяли в патрульне авто та повернули додому. Там на неї вже чекала схвильована бабуся. Жінка була дуже вдячна патрульним за допомогу.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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