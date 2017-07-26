На Луганщині суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві

Рубіжанським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом закінченого замаху на умисне заподіяння смерті іншій людині

(ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

Встановлено, що у липні 2017 року у місті Рубіжне між двома чоловіками раптово виник конфлікт, який переріс у бійку, в ході якої 25-річний чоловік наніс товаришу три удари ножем в область грудної клітини. Побачивши сторонніх громадян, зухвалий молодик зник з місця події.

Завдяки своєчасній та належній медичній допомозі лікарів, потерпілий залишився живим.

Вказану особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. На теперішній час слідчим суддею Рубіжанського міського суду чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області