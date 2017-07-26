Прокуратура Харківщини вимагає суворішого вироку для вбивці пенсіонерки

Прокуратура готує апеляційну скаргу з вимогою більш суворого покарання для раніше судимого за зґвалтування та хуліганство мешканця Дергачівського району, який скоїв смертельний розбійний напад на харківську пенсіонерку.

Як розповів заступник керівника Харківської місцевої прокуратури Владислав Грюк, у липні поточного року Жовтневий районний суд м. Харкова визнав винним 26-річного чоловіка у скоєнні розбою, нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть та викраденні документів (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 357 КК України).

Подія трапилася у серпні 2016 року. Підозрюваний працював у м. Харкові та щовечора їздив електро потяг ом додому у с. Слатіно Дергачівського району. Того вечора він запізнився на останній потяг, тому пішов гуляти містом.

Близько 1 години ночі він підійшов до двоповерхового будинку на вул. Пестрикова, що поблизу Південного вокзалу, та помітив відкрите вікно на першому поверсі. Зловмисник заліз до квартири та побачив, що на дивані спить жінка похилого віку. Намагаючись не розбудити господарку, чоловік почав збирати речі, які здалися йому цінними. Серед них - мобільний телефон, банк івська картка пенсіонерки, одяг та навіть продукти харчування.

Почувши шурхіт, бабуся прокинулася. Вона вирішила, що шум йде з вулиці, тому підійшла до вікна. Коли жінка озирнулася назад - побачила зловмисника, який підкрався ззаду. Нелюд вдарив жінку рукою по голові. Пенсіонерка впала. Зловмисник добив її ногами.

Загорнувши свою здобич у скатертину зі столу, чоловік через вікно намагався вилізти на двір. Проте награбоване ніяк не хотіло пролазити в віконний отвір. Злодія помітив сусід. Чоловік покинув вузол з награбованим та втік прихопивши мобільний та банківську картку.

Через кілька днів, не приходячи до тями, жінка померла у лікарні. Зловмисника викрили та затримали восени.

Жовтневий районний суд м. Харкова призначив злодію покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак прокуратура не погодилася з рішенням суду першої інстанції, тому готує апеляційну скаргу з вимогою призначити злодію покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області